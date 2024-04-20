"بعد التعادل مع مازيمبي".. تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حسم التعادل السلبي مباراة الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ستاد "تي بي مازيمبي" بالكونغو، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وستقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل الجاري، على ستاد "القاهرة الدولي"، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما تخطى فريق سيمبا التنزاني في الدور ربع النهائي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة في النهائي، مع الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى والتي تجمع بين فريقى الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي.