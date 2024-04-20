"أغلقنا ملف الأهلي".. جوميز يكشف موقف زيزو وفتوح من المشاركة في مباراة دريمز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أكد البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، على صعوبة مباراة دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال جوميزفي المؤتمر الصحفي: " نواجه فريق قوي فنيا وبدنيا وعلينا أن نظهر الوجه الحقيقي لنا في المباراة، وستكون المواجهة صعبة".

وأضاف: " الزمالك مطالب بالتركيز في جميع أوقات المباراة لاستغلال نقاط ضعف المنافس واستغلال كافة الفرص التي تتيح له".

وواصل: "من الأفضل لنا أن نلعب مباراة الذهاب في ملعبنا، ونفقد عمر جابر وأحمد فتوح ولكن ننظر حاليا للمجموعة الموجودة التي ستخوض المباراة وسنسعى لاستغلال أفضل العناصر الموجودة في كل المراكز".

وأردف: "أغلقنا ملف مباراة القمة، ولقاء الأهلي بالنسبة لنا هو جزء من الماضي، ونركز في لقاء الغد، وأمامنا تحدي جديد في مباراة دريمز بالكونفدرالية".

وأكد: "جماهير الزمالك تدعمنا باستمرار لأننا فريق كبير ولدينا تاريخ كبير، وإذا فكر الزمالك في أفضليته على فريق دريمز قبل المباراة قد نخسر اللقاء".

واختتم البرتغالي: "زيزو لاعب شجاع بالرغم من معاناته من آلام في الأنكل، وقد لا يشارك في لقاء الغد، وفتوح تعرض لإصابة في مباراة الأهلي وكان يرغب في مواصلة اللقاء ولكن إصابته خفيفة وهو خارج مباراة الغد".

يلاقي الزمالك نظيره دريمز غدا الأحد، ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

اقرأ أيضًا:

"لن يتأخر".. اتحاد الكرة يكشف موقف محمد صلاح من المشاركة في معسكر المنتخب المقبل

"الأولى منذ 327 يوماً".. مباراة مازيمبي تشهد عودة محمود متولي للمشاركة مع الأهلي