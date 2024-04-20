الامارات | الأهلي المصري يفقد لاعبين بعد لقاء مازيمبي.. وإصابة خطيرة لنجم الفريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض فريق الأهلي المصري لضربة جديدة من العيار الثقيل بإصابة لاعبين في مباراة الفريق أمام مازيمبي الكونغولي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

وشهدت المباراة تعرض ثنائي فريق النادي الأهلي أحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق للإصابة التي أجبرتهما على مغادرة ملعب المباراة، حيث تعرض أحمد نبيل كوكا للإصابة قبل نهاية الشوط الأول ليغادر الملعب على نقالة، قبل أن يدفع المدرب مارسيل كولر بمحمود متولي بدلا منه.

كما تعرض أكرم توفيق لإصابة قوية في الرأس ليتم استبداله في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، ويشارك محمد مجدي أفشة بدلا منه.

ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة، ويأمل الأهلي في تعافي الثنائي قبل خوض مباراة العودة يوم الجمعة المقبل في استاد القاهرة، وتضم قائمة إصابات الأهلي خلال الوقت الحالي، كلا من إمام عاشور وحسين الشحات وأليو ديانغ ومروان عطية،



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