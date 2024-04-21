لاعبة الزمالك تتوج بذهبية السباحه بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تُوجت لوجين عمرو خليل لاعبة السباحة بنادي الزمالك تحت 17 عاماً، بذهبية، سباق 50 متر حرة، وفضية نفس السباق "مرحلة العمومي"، وذلك ضمن منافسات بطولة كأس مصر، التي أقيمت في نادي سموحة بالإسكندرية.

وتُوج زين هشام حمدي لاعب السباحة بنادي الزمالك، تحت 15 عاماً، بذهبية سباق 50 متر فراشة، بينما حصدت السباحة حنين أحمد، برونزية سباق 200 متر صدر.

وأعرب أشرف فهمي رئيس جهاز السباحة بنادي الزمالك، عن سعادته بالنتائج الإيجابية التي حققها أبناء القلعة البيضاء، خلال منافسات البطولة.

ويتكون جهاز السباحة بنادي الزمالك من: " أشرف فهمي رئيساً للجهاز ومحمد فوزي مديراً فنياً

ومحمد الحداد وإيهاب محروس وأحمد عبد اللطيف ومحمد صفوت مدربين، طلعت عبدالله مديراً إدارياً.