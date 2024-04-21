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الامارات | تعرف على أبرز مباريات الأحد.. "كلاسيكو" ريال مدريد وبرشلونة الأهم

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام مجموعة من المباريات المهمة في مختلف الدوريات العربية والعالمية، حيث يشهد دوري أدنوك للمحترفين إقامة 4 مباريات بينما ستكون الأنظار موجهة صوب لمتابعة قمة ريال مدريد مع .

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد

دوري أدنوك للمحترفين

18:00خورفكان-- : --بني ياس             

18:00البطائح-- : -- النصر        

20:30شباب الأهلي-- : --اتحاد كلباء              

20:30الشارقة-- : -- الجزيرة

كأس الاتحاد الإنجليزي

18:30كوفنتري سيتي-- : -- مانشستر يونايتد

كأس آسيا تحت 23 سنة

19:30قطر-- : --أستراليا          

19:30الأردن -- : -- إندونيسيا

كأس الكونفيدرالية الأفريقية 

20:00الزمالك-- : -- دريمز

23:00اتحاد الجزائر-- : --نهضة بركان

16:30إيفرتون-- : --نوتينغهام فورست            

18:00كريستال بالاس-- : --وست هام يونايتد             

18:00أستون فيلا-- : --بورنموث         

19:30فولهام -- : --

الدوري الإسباني

16:00خيتافي -- : -- ريال سوسييداد        

18:15ألميريا-- : --فياريال          

20:30ديبورتيفو ألافيس-- : --أتلتيكو مدريد

23:00ريال مدريد-- : --برشلونة

14:30ساسولو-- : --ليتشي         

17:00تورينو -- : -- فروسينوني           

20:00ساليرنيتانا-- : --فيورنتينا           

22:45مونزا-- : --أتالانتا

الدوري الألماني

17:30فيردر بريمن  -- : -- شتوتغارت            

19:30بروسيا دورتموند-- : --باير ليفركوزن             

21:30فرايبورغ-- : --ماينز

الدوري الفرنسي

17:00لوهافر -- : -- ميتز          

17:00ليل-- : --ستراسبورغ                

17:00إستاد ريمس-- : --مونبلييه          

19:05إستاد بريست  -- : -- موناكو       

21:00تولوز-- : --مارسيليا        

23:00باريس سان جيرمان  -- : -- ليون

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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