الامارات | تعرف على أبرز مباريات الأحد.. "كلاسيكو" ريال مدريد وبرشلونة الأهم

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز مباريات الأحد.. "كلاسيكو" ريال مدريد وبرشلونة الأهم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام مجموعة من المباريات المهمة في مختلف الدوريات العربية والعالمية، حيث يشهد دوري أدنوك للمحترفين إقامة 4 مباريات بينما ستكون الأنظار موجهة صوب الدوري الإسباني لمتابعة قمة ريال مدريد مع برشلونة.
وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الأحد
دوري أدنوك للمحترفين
18:00خورفكان-- : --بني ياس
18:00البطائح-- : -- النصر
20:30شباب الأهلي-- : --اتحاد كلباء
20:30الشارقة-- : -- الجزيرة
كأس الاتحاد الإنجليزي
18:30كوفنتري سيتي-- : -- مانشستر يونايتد
كأس آسيا تحت 23 سنة
19:30قطر-- : --أستراليا
19:30الأردن -- : -- إندونيسيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
20:00الزمالك-- : -- دريمز
23:00اتحاد الجزائر-- : --نهضة بركان
16:30إيفرتون-- : --نوتينغهام فورست
18:00كريستال بالاس-- : --وست هام يونايتد
18:00أستون فيلا-- : --بورنموث
19:30فولهام -- : -- ليفربول
الدوري الإسباني
16:00خيتافي -- : -- ريال سوسييداد
18:15ألميريا-- : --فياريال
20:30ديبورتيفو ألافيس-- : --أتلتيكو مدريد
23:00ريال مدريد-- : --برشلونة
14:30ساسولو-- : --ليتشي
17:00تورينو -- : -- فروسينوني
20:00ساليرنيتانا-- : --فيورنتينا
22:45مونزا-- : --أتالانتا
الدوري الألماني
17:30فيردر بريمن -- : -- شتوتغارت
19:30بروسيا دورتموند-- : --باير ليفركوزن
21:30فرايبورغ-- : --ماينز
الدوري الفرنسي
17:00لوهافر -- : -- ميتز
17:00ليل-- : --ستراسبورغ
17:00إستاد ريمس-- : --مونبلييه
19:05إستاد بريست -- : -- موناكو
21:00تولوز-- : --مارسيليا
23:00باريس سان جيرمان -- : -- ليون
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