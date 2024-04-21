وفد من الاتحاد الأفريقي يزور بعثة يد الزمالك فى الفندق

ياسر رشاد - القاهرة - حرص وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، على الحضور لفندق إقامة بعثة فريق الزمالك، في مدينة وهران الجزائرية، للاطمئنان على أحوال الفريق خلال فترة الإقامة.

وتواجد محمد سامي إداري الفريق والدكتور محمد شريف وشريف حسين عضوي الجهاز الطبي من جانب نادي الزمالك، للتأكيد على أن كل الأمور الخاصة ببعثة الأبيض على ما يرام سواء الإقامة أو التغذية أو كافة الأمور الإدارية، وهناك تعاون من الجانب الجزائري.

ونجح "يد الزمالك" في التأهل للدور الرئيسي من بطولة كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.وعقد هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ورئيس بعثة فريق اليد والجزائر، جلسة مع اللاعبين عقب الفوز على الترجي التونسي، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وقال هشام نصر خلال جلسته مع اللاعبين:" قدمنا مباراة قوية والفريق كان على قدر المسؤولية، ونستحق الفوز والتأهل للدور القادم وبجدارة".

وتابع: "الخوف على النتيجة والتركيز منذ الدقائق الأولى حتى نهاية اللقاء، كانا أحد أسباب الفوز بالمباراة".

واختتم: "سنعود إلى القاهرة بكأس البطولة في حالة الحفاظ على ذلك الأداء خلال المباريات القادمة".