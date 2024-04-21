ماك بوك إير: هل أفضل حاسوب محمول استهلاكي للذكاء الاصطناعي من أبل؟

في عالم التكنولوجيا المتطور، تتنافس الشركات العالمية على تقديم أحدث الابتكارات والتطورات في مجال الحوسبة المحمولة. وتأتي شركة “آبل” مع جهازها الحاسوبي الجديد “ماك بوك إير”، المجهز بأحدث التقنيات والتحسينات، مما يجعله محط أنظار عشاق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

علاقة الحاسوب بالذكاء الاصطناعي

وصفت شركة “آبل” جهاز “ماك بوك إير” الجديد بأنه “أفضل حاسوب محمول استهلاكي في العالم للذكاء الاصطناعي”. هذا التصريح يبرز أهمية الجهاز في توفير تجربة متميزة للمستخدمين في استخدام التطبيقات والخدمات التي تعتمد على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

مميزات جديدة في ماك بوك إير

شاشتين خارجيتين

تتيح شريحة “إم 3” الجديدة للمستخدمين إضافة ما يصل إلى شاشتين خارجيتين، مما يسهل عليهم استخدام الجهاز لأغراض متعددة وزيادة إنتاجيتهم.

تقنية الذكاء الاصطناعي

تتميز الأجهزة الجديدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مما يسهل على المستخدمين الاستفادة من تطبيقات وخدمات تحتاج إلى معالجة ذكية وسريعة.

كاميرا بدقة عالية ودعم واي فاي سريع

تتضمن الأجهزة الجديدة كاميرات بدقة 1080 بكسل، ودعمًا أسرع لشبكات الواي فاي، مما يعزز تجربة المستخدمين في الاتصال بالإنترنت وإجراء مكالمات الفيديو بجودة عالية.

عمر البطارية الطويل

تتميز الأجهزة الجديدة بعمر بطارية يصل إلى 18 ساعة، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بتجربة استخدام متواصلة دون الحاجة للشحن المتكرر.

سعر الحاسوب في الأسواق

يأتي إطلاق جهاز “ماك بوك إير” الجديد بتحسينات ملحوظة ومزايا متطورة تجعله خيارًا مثاليًا لعشاق التكنولوجيا والمستخدمين الذين يبحثون عن حواسيب محمولة تتميز بالأداء العالي والتقنيات الحديثة، مما يعزز مكانة “آبل” كواحدة من رواد صناعة الحواسيب الذكية في العالم، و تتوفر الأجهزة الجديدة للطلب ابتداءً من الإثنين وستكون متاحة في المتاجر ابتداءً من 8 مارس، بأسعار تبدأ من 1099 دولارًا للشاشة بحجم 13 بوصة، و1299 دولارًا للشاشة بحجم 15 بوصة.ذ