واجهة جديدة لنظام PS5: سوني تُطلق تحديثًا تجريبيًا مُنتظرًا

تسعى شركة سوني دائمًا لتقديم أفضل تجربة ممكنة لمستخدمي منصّة PlayStation 5، حيث تُطلق تحديثات منتظمة تُحسّن من أداء النظام وميزاته.

وفي خطوة جديدة نحو تعزيز تجربة المستخدم، أطلقت سوني تحديثًا تجريبيًا لواجهة المستخدم الخاصة بمنصة PS5، يشتمل على العديد من الإضافات الجمالية والوظيفية المُنتظرة.

مميزات التحديث

يُقدم التحديث التجريبي الجديد مجموعة من المميزات التي تُحسّن من واجهة المستخدم، أهمها:

خلفيات حية للشاشة: تُضفي لمسة جمالية على واجهة المستخدم، وتُعطيها شعورًا بالحياة.

ايقونات ومجلدات جديدة: تُسهل على المستخدم الوصول إلى الألعاب والتطبيقات بشكل أسرع.

تعقب أنشطة الأصدقاء: يُتيح للمستخدم معرفة ما يلعبه أصدقاؤه على المنصة.

شعارات جديدة للبطارية والتخزين: تُقدم معلومات واضحة حول حالة البطارية والمساحة المتاحة على التخزين.

التحديث متاح للحسابات الأمريكية فقط

في الوقت الحالي، يُتاح التحديث التجريبي الجديد للحسابات الأمريكية فقط، ومن المتوقع أن يتم توفيره لباقي أنحاء العالم خلال الأسابيع القادمة.

خطوة إيجابية من سوني

يُعدّ هذا التحديث خطوة إيجابية من سوني نحو تحسين تجربة المستخدم على منصة PS5، ويُظهر اهتمام الشركة بتقديم أفضل تجربة ممكنة لمستخدميها.

توقعات حول PS5 Pro

مع وصولنا إلى منتصف عمر الجيل الحالي من أجهزة PlayStation، تنتشر توقعات حول إطلاق سوني لمنصة PS5 Pro خلال العام الجاري. ومن المتوقع أن نسمع المزيد من التفاصيل الرسمية حول المنصة في صيف أو خريف هذا العام.

يُقدم التحديث التجريبي الجديد لواجهة المستخدم على منصة PS5 العديد من الإضافات الجمالية والوظيفية المُنتظرة، والتي تُحسّن من تجربة المستخدم بشكل كبير. وننتظر المزيد من التطورات من سوني، خاصةً فيما يتعلق بإطلاق PS5 Pro.