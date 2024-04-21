كوبارسي..نجم جديد داخل برشلونة يكتب أسمه من ذهب

ياسر رشاد - القاهرة - حقق اللاعب الواعد باو كوبارسي مدافع برشلونة الشاب رقما مميزا بعد تصعيده إلى صفوف الفريق الأول بالبارسا في الموسم الكروي الجاري.



بات كوبارسي صاحب الـ18 عاما أحد العناصر الأساسية التي لا يتخلى عنها تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بعدما قدم أوراق اعتماده بشكل سريع رغم صغر سنه، وشارك في مباريات قوية وصعبة أمام باريس سان جيرمان، ونابولي وقدم مستويات ملفتة.

أشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات أن باو كوبارسي شارك لأول مرة مع برشلونة في شهر يناير الماضي، ومنذ ذلك الحين لعب 1280 دقيقة، وهو أعلى رقم للاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا في كافة المسابقات.

ثم يأتي بعده لامين يامال بعدما لعب 1234 دقيقة مع الفريق الاول بنادي برشلونة.

ويستعد الثنائي الشاب لامين يامال، وكوبارسي للمشاركة بشكل أساسي في مباراة الكلاسيكو التي من المقرر لها اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

