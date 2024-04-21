مباراة نهضة بركان ضد اتحاد العاصمة مهددة بالإلغاء

أصبحت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، مهددة بالإلغاء.

وكانت الساعات الأخيرة قد شهدت أزمة بين نهضة بركان والسلطات الجزائرية، وذلك بعد أن تم مصادرة قمصان الفريق المغربي، التي تحمل خريطة المملكة المغربية كاملة، من قبل الجمارك الجزائرية.

وأصرت بعثة نهضة بركان المغربي، على استلام القمصان الخاصة بالفريق، قبل مغادرة المطار.

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وطلبت الجامعة المغربية برئاسة فوزي لقجع، عقد اجتماع عاجل مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” من أجل حل الأزمة، قبل أن تتأزم الأمور بعد اقتحام مسؤولين أمنيين للاجتماع وانسحاب المسؤولين المغاربة.

وهدد نادي نهضة بركان بالرحيل عن الجزائر قبل المباراة المقرر لها مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وتؤكد التقارير أن نادي نهضة بركان يرفض خوض المباراة قبل استلام القمصان.