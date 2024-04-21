تحديد موعد عودة مدافع الاهلي للمشاركة مع الفريق

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، برئاسة الدكتور أحمد جاب الله، تطورات إصابة ياسر إبراهيم، وموعد عودته للمشاركة مع الأحمر في التدريبات.

ويعاني ياسر إبراهيم، مدافع النادي الاهلي، من إصابة بمزق في العضلة الخلفية، وغاب على إثرها عن مباريات الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأكد الجهاز الطبي للنادي الاهلي، أن ياسر إبراهيم مدافع الفريق، سوف يشارك في التدريبات الجماعية بعد مواجهة مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا.

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وأصبح ياسر إبراهيم قريبًا من الانتهاء من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

وكانت بعثة النادي الاهلي قد عادت من الكونغو صباح اليوم السبت، بعد خوض مباراة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.