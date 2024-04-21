موعد مباراة العودة بين الزمالك ودريمز المقبلة

ياسر رشاد - القاهرة - سيطر التعادل السلبي بدون أهداف على مباراة الزمالك أمام دريمز الغاني، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم 2023/2024.

وأضاع لاعبي الزمالك العديد من الفرص المؤكدة للتهديف خلال مواجهة دريمز، والتي استضافها ملعب القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك ودريمز المقبلة

تنطلق مواجهة الزمالك ودريمز في إياب الدور نصف النهائي من كأس الكونفيدرالية، في تمام السابعة من يوم الأحد المقبل، بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن الزمالك صعد للدور نصف النهائي من كأس الكونفيدرالية الإفريقية، بعد الفوز على فيوتشر في ربع النهائي بنتيجة 3/2، بمجموع المباراتين الذهاب والإياب.

بينما نجح دريمز في التأهل بعد الفوز على الملعب المالي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي.