بمشاركة صلاح.. ليفربول يضرب فولهام بثلاثية ويعود للمنافسة على القمة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق فريق ليفربول فوزا مستحقل على مضيفه فولهام بنتيجة 3-1، فى المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب كرافين كوتاج ضمن منافسات الجولة 34 من منافسات الدوري الإنجليزي.

وجلس النجم المصري محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول، حيث فضل المدرب يورجن كلوب عدم الدفع به أساسيا، لكنه شارك فى الدقيقة 74 بدلا من لويس دياز.

وأحرز ترينت ألكسندر أرنولد هدف ليفربول الأول في الدقيقة 32 وتعادل فولهام في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع في عبر اللاعب تيموثي كاستن.

وأضاف الهولندي ريان جرافنبرخ الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 53، قبل أن يسجل البرتغالي ديوجو جوتا الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وبهذه النتيجة يحتل فريق ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة خلفا لأرسنال المتصدر بفارق الأهداف، ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 73 نقطة، وله مباراة مؤجلة