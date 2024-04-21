فينيسيوس يدرك التعادل لريال مدريد أمام برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - أدرك ريال مدريد التعادل مع برشلونة لتصبح النتيجة 1-1 في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

أحرز فينيسيوس جونيور هدف التعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 18 عبر ركلة جزاء.

وكان كريستينسن أحرز الهدف الأول عبر رأسية لصالح برشلونة في الدقيقة 6 ليتقدم برشلونة بالهدف الأول.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة:



في حراسة المرمى: لونين.

الدفاع: كامافينجا - روديجير - تشواميني - فاسكيز.

في الوسط: توني كروس - مودريتش - فالفيردي - جود بيلينجهام.

في الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.