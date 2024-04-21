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فينيسيوس يدرك التعادل لريال مدريد أمام برشلونة

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ياسر رشاد - القاهرة - أدرك التعادل مع لتصبح النتيجة 1-1 في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة الـ32 من .

 

أحرز فينيسيوس جونيور هدف التعادل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 18 عبر ركلة جزاء.

وكان كريستينسن أحرز الهدف الأول عبر رأسية لصالح برشلونة في الدقيقة 6 ليتقدم برشلونة بالهدف الأول.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة: 


في حراسة المرمى: لونين.
الدفاع: كامافينجا - روديجير - تشواميني - فاسكيز.
في الوسط: توني كروس - مودريتش - فالفيردي - جود بيلينجهام.
في الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس. 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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