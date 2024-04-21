فاسكيز يسجل هدف التعادل لريال مدريد في شباك برشلونة

ياسر رشاد - القاهرة - سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد هدف التعادل في شباك برشلونةخلال المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر الدوري الإسباني.

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وجاء هدف التعادل عن طريق لوكاس فاسكيز بعد متابعة لعرضية فينسيوس لتسكن الشباك في الدقيقة 73 .

وخاض النادي الملكي اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: أندريه لونين

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، أنتوني روديجير، إدوارد كامافينجا

في خط الوسط: لوكا مودريتش، فيدي فالفيردي، توني كروس، جود بيلينجهام

في حط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس

دكة بدلاء ريال مدريد: كيبا، ماريو دي لويس، كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، خوسيلو، سيبايوس، جارسيا، براهيم دياز، ميندي وجولر.