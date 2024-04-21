برشلونة ضد ريال مدريد.. لوبيز يضيف الهدف الثانى للبارسا

ياسر رشاد - القاهرة - أضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الهدف الثاني في شباك غريمه التقليدي ريال مدريد في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر الدوري الإسباني.

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وسجل الهدف الثاني للباسار فيرمين لوبيز في الدقيقة 69 من زمن الشوط الثاني.

ولعب البارسا اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.

البدلاء: مارتينيز، فيران توريس، بيدري، إيناكي بينيا، جواو فيليكس، فيرمين لوبيز، ماركوس ألونسو، روميو، فيتور روكي، سيرجي روبيرتو، كوشين، هيكتور فورت.