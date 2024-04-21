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برشلونة ضد ريال مدريد.. لوبيز يضيف الهدف الثانى للبارسا

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ياسر رشاد - القاهرة - أضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهدف الثاني في شباك غريمه التقليدي في المباراة التي تجمعهما حاليا على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر

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وسجل الهدف الثاني للباسار فيرمين لوبيز في الدقيقة 69 من زمن الشوط الثاني. 

ولعب البارسا اللقاء بتشكيل مكون من..
حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كوبارسي، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، كريستينسن.

خط الهجوم: لامين يامال، ليفاندوفسكي، رافينها.

البدلاء: مارتينيز، فيران توريس، بيدري، إيناكي بينيا، جواو فيليكس، فيرمين لوبيز، ماركوس ألونسو، روميو، فيتور روكي، سيرجي روبيرتو، كوشين، هيكتور فورت.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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