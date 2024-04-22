شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 21 - 4 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، السبت، الموافق 21 - 4 - 2024 العديد من الأخبار المهمة، وجاء حصاد الرياضة اليوم، كالتالى:

الحظ يعاند الزمالك بتعادل سلبى أمام دريمز وتأجيل تأشيرة التأهل لكوماسى

تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع دريمز الغاني فى المباراة التي جمعتهما باستاد القاهرة الدولى، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ليؤجل حسم التأهل لمباراة العودة المقرر لها على ملعب "بابا يارا" بكوماسى الأحد المقبل فى السادسة مساءً.

محمد عودة لـ"الخليج 365": قدمت اعتذارى لرئيس المقاولون وأتمنى التوفيق للفريق

كشف محمد عودة المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب، كواليس التقدم باعتذار لإدارة النادي عن عدم استكمال مهمته مع الفريق، وقال عودة في تصريحات لـ"الخليج 365": قدمت اعتذاري للمهندس محسن صلاح رئيس النادي عن عدم استكمال مهمتي مع الفريق، والأمور تمت بشكل محترم.

منتخب مصر للصالات يخسر أمام ليبيا ويفشل فى التأهل لكأس العالم

فشل منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة في التأهل لكأس العالم بعد الخسارة من ليبيا بضربات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

جوميز: لم نواجه دريمز بالقوة المطلوبة.. والأمور ستكون مختلفة فى غانا

أكد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أن الفريق لم يلعب أمام دريمز الغاني كما ينبغى، مشيرًا إلى أن فريقه افتقد السرعة ولم يظهر بالشخصية المطلوبة أمام الفريق الغاني.

عمر كمال يتبرع بـ100 ألف جنيه وإيرادات حفل لحل الأزمة المالية لمنتخب السويس

قرر الفنان عمر كمال التبرع بمبلغ 100 ألف جنيه لحل الأزمة المالية التي يعانى منها منتخب السويس الذى ينافس حاليا بدورى القسم الثانى ب .

على فرج يتأهل إلى ربع نهائى بطولة الجونة للاسكواش

تأهل البطل المصري، علي فرج لاعب وادي دجلة المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور ربع النهائي ببطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة الجونة خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 198 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

رسميا.. اتحاد الكرة يخطر الأهلى بتتويجه بدورى الشباب مواليد 2003.. مستند

تلقى النادي الأهلي خطابا من اتحاد الكرة يخطرهم بتتويج بالفريق الأحمر بلقب بطولة الجمهورية مواليد 2003 رغم الخسارة من إنبي بنتيجة 4 / 3 في ختام منافسات دوري الجمهورية للشباب مواليد 2003، بعد المباراة التي أقيمت على ملعب النادي البترولي اليوم الأحد، وشهدت حالة من اللغط بسبب احتفال الفريقين بالفوز بلقب الدوري.

المقاولون يشكو حكام مباراة بلدية المحلة ويطالب بأطقم دولية للمباريات المقبلة

أرسل نادي المقاولون العرب شكوي رسمية إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورابطة الأندية المحترفة، ولجنة الحكام الرئيسية ولجنة المسابقات، ضد حكام مباراة المقاولون وبلدية المحلة بالجولة الـ18 لبطولة الدوري المصري.

مواقف وطرائف.. إنبي يهزم الأهلي 4 / 3 ويحتفلان بالتتويج بدوري الشباب

شهدت نهاية مباراة الأهلي وإنبي في دوري الجمهورية مواليد 2003 موقفا غريبا أشبه بالطرائف، بعدما انتهت المباراة بفوز الفريق البترولي بنتيجة 4 / 3، ومن ثم احتفل الفريقان بالتتويج باللقب فى نفس الوقت، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة فى ختام بطولة دوري الجمهورية للشباب موتليد 2003.