ليفركوزن على موعد مع إنجازا جديدا في الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - حصد فريق باير ليفركوزن لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) في شهر أبريل الماضي، ولكن لديه هدف أخير في الدوري في الجولة الأخيرة التي ستقام اليوم السبت وهو أن يصبح أول فريق في البوندسليجا ينهي الموسم بدون خسارة.

وقال ألونسو في مؤتمر صحفي :"يوم الغد من الممكن أن يكون تاريخيا. نريد أن نظل بلا هزيمة وأن نكون أول فريق ينهي الموسم بدون خسارة في البوندسليجا. سيكون شعورنا بأننا نخوض أول مباراة نهائية من أصل ثلاث مباريات ".

ولم يخسر ليفركوزن في مبارياته الـ50 التي خاضها هذا الموسم بكافة المسابقات. التعادل مع أوجسبورج غدا سيكون كافيا لتحقيق هذا الرقم القياسي المذهل بالبوندسليجا.

عقب المباراة، سيحصل الفريق على أول كأس للبوندسليجا في تاريخه.

وقال ألونسو :"إنها مباراة هامة ومميزة بالنسبة. قبل أن نحصل على الكأس سيكون أمامنا 90 دقيقة لخوضها. ونحن أيضا نتطلع للاحتفال عقب المباراة مع جماهيرنا.

ولكن سيتعين على الفريق أن يحتفل باعتدال حيث أنه من الممكن أن يصنع تاريخا جديدا في الأسبوع المقبل، إذا فاز بنهائي الدوري الأوروبي أمام أتالانتا يوم 22 من الشهر الجاري، وكأس ألمانيا أمام كايزرسلاوترن بعدها بثلاثة أيام.

وقبل دخول عطلة نهاية الأسبوع، شدد ألونسو على أنهم تحدثوا بشأن أوجسبورج فقط.

ويتوقع أن يشارك فلوريان فيرتز، الذي اختير في قائمة المنتخب الأولية ليورو 2024، في المباراة.

وقال ألونسو :"فلوريان يمكنه اللعب منذ البداية، تدرب بشكل جيد، وسنتخذ القرار بشأنه غدا. يشعر أنه بحالة أفضل وهذا هو الشيء الأهم".