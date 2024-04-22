الإصابة تنهي موسم لاعب برشلونة

تلقى نادي برشلونة صدمة، بسبب إصابة لاعبه فرينكي دي يونج، في مباراة الفريق أمام ريال مدريد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وخطف فريق ريال مدريد الفوز في الثوان الآخيرة أمام برشلونة، وانتهي اللقاء بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ32 من لاليجا.

وتعرض فرينكي دي يونج لإصابة في الدقيقة 45+4، وغادر على إثرها لقاء الكلاسيكو.

وكشفت الصحفي توني خوان مارتي أن فرينكي دي يونج سيخضع لفحص اليوم، للتأكد من الإصابة.

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وتابع حديثه، ولكن التقارير الأولية تشير بغياب دي يونج عن برشلونة من 3 إلى 5 أسابيع، ووبهذا سيكون انتهى موسمه مع البلوجرانا.

وبهذه النتيجة وسّع ريال مدريد، فارق النقاط مع برشلونة إلى 11 نقطة، حيث يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في الوصافة برصيد 70 نقطة.