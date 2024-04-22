شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى فى مواجهة الإبيار الجزائرى ببطولة الكؤوس الأفريقية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره الإبيار الجزائرى فى الخامسة مساء اليوم، الإثنين، فى إطار ختام مواجهاته بالدور الأول ببطولة الكؤوس الأفريقية المقامة بالجزائر.

وخسر فريق سيدات كرة اليد فى المواجهة الماضية بالبطولة أمام بريميرو الأنجولى بنتيجة 27 / 23 أول أمس السبت.

وحقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادى الأهلى مؤخرا الفوز على فريق دى جى إس بى الكونغولى بنتيجة 29 /20 فى إطار تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر الأفريقى ليحصد البرونزية.

ويضم فريق سيدات اليد بالأهلى كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ألينا مولكوفا - ناتاليا ڤاسيلڤسكايا -دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - - أمينة عاطف - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي- آية الله الحسيني- كنزي حاتم - آلاء صابر.