زياد سلامة يحصد ميدالية فضية في بطولة قبرص للتجديف

ياسر رشاد - القاهرة - المصريون يحققون نتائج مشرفة في بطولة قبرص الدولية للتجديف الشاطئي

حصل لاعب التجديف المصري زياد سلامة من نادي القناة الرياضي بالإسماعيلية على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة قبرص الدولية للتجديف الشاطئي والتي اختتمت فاعلياتها اليوم الأحد.

وقال الدكتور عمرو النوري، رئيس الاتحاد المصري للتجديف أن اللاعب حقق مركز متقدمة في سباق القارب الفردي للناشئين الذي تنافس فيه مع ١٦ لاعب اخريين.

واكد النوري ان اللاعبون المصريون حققوا نتائجًا مذهلة. ففي سباق القارب الزوجي المختلط العمومي، حقق اللاعبان عمر القماطي ومريم همام من نادي المعادي واليخت، المركز السابع من بين 18 قاربًا.

أما في سباق القارب الفردي العمومي للسيدات، حققت اللاعبة مريم همام من نادي المعادي واليخت المركز السابع من بين 14 قاربًا.

وفي سباق القارب الفردي للناشئات، حققت اللاعبة مى عويس من النادي المصري المركز السادس من بين 11 قاربًا.

واكد عن تقديرهم للنتائج المبهرة التي حققها الفريق المصري. وقد قدموا التهنئة للاعبين واللاعبات المصريين ، وللكابتن سارة أشرف مدربة منتخب التجديف الشاطئي وللجنة التجديف الشاطئي بالاتحاد على هذا الأداء الرائع.

واكد اللواء شريف القماطي، نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف وعضو اللجنة الأولمبية ورئيس لجنة التجديف الشاطئي، عن سعادته بالنتائج المذهلة التي حققها الفريق المصري. وأعرب عن فخره بالميدالية الفضية التي حققها اللاعب زياد سلامة، مؤكدًا استمرار تحقيق مصر للميداليات العالمية في رياضة التجديف الشاطئي.

حيث تقرر أن يشارك اللاعب زياد سلامة، الحاصل على الميدالية الفضية اليوم في بطولة قبرص الدولية، واللاعب عمر القماطي، الحاصل على الميدالية البرونزية في بطولة العالم بإيطاليا العام الماضي، في بطولة العالم للتجديف الشاطئي التي ستقام في إيطاليا في شهر سبتمبر المقبل من هذا العام. ومن المتوقع أن يحقق اللاعبان أداءً مميزًا في هذه البطولة ويحصدان مراكز متميزة بناءً على تفوقهما ومهاراتهما في رياضة التجديف الشاطئي.

واكد النوري ان تحقيق هذه النتائج المشرفة في بطولة قبرص الدولية للتجديف الشاطئي يعكس التزام واجتهاد اللاعبين واللاعبات المصريين في تطوير مهاراتهم وتحقيق التفوق على المستوى العالمي. وتعكس أيضًا الدعم المستمر الذي يحظون به من الاتحاد المصري للتجديف ولجنة التجديف الشاطئي، والذي يساهم في توفير البيئة المناسبة لتطوير هذه الرياضة في مصر.

مؤكدا ان مصر إلى المزيد من النجاحات في رياضة التجديف الشاطئي، وتحقيق مزيد من الميداليات العالمية في المستقبل. وتثمن الجهود المبذولة لتطوير هذه الرياضة وتشجيع الشباب المصري على المشاركة فيها، حيث تعتبر من الرياضات المهمة التي تعزز اللياقة البدنية وتعزز المنافسة الرياضية.