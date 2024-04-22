ثنائي الهلال السعودي مهدد بالإيقاف

ياسر رشاد - القاهرة - بات ثنائي فريق الهلال السعودي علي مهب التعرض للإيقاف، خلال مواجهة العين الإماراتي، المقرر لها غدًا الثلاثاء، ويهدد اللاعبين بالغياب عن المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا حال تأهل الزعيم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نظيره العين الإماراتي، مساء غدًا الثلاثاء المقبل، على ستاد المملكة أرينا بالعاصمة الرياض، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد خسر لقاء الذهاب أمام العين، على ملعب هزاع بن زايد، بأربعة أهداف مقابل هدفين، الأربعاء الماضي.

ويخوض الثنائي علي البليهي وسافيتش، مباراة العين، تحت تهديد الإيقاف والحرمان من لعب مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا وذلك بسبب امتلاكهما انذارين.

وتنص لائحة دوري أبطال آسيا على إيقاف اللاعب لمباراة واحدة في حال تراكم ثلاثة إنذارات منفصلة.

وتسقط البطاقات الصفراء قبل مباراة الذهاب بدوري أبطال آسيا، حيث سيتعرض اللاعب الذي سوف يحصل على بطاقة حمراء للإيقاف فقط في النهائي.

ويحتاج الهلال للفوز على نظيره العين بفارق 3 أهداف في مباراة الغد لحسم تأهله بشكل رسمي لنهائي البطولة الآسيوية.