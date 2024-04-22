بعد قرار جوميز.. الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة دريمز الغاني غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرر أن يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته على ملعب النادي غدا الثلاثاء، استعدادا لمواجهة العودة أمام دريمز الغاني في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك نظيره دريمز الغاني يوم الأحد المقبل، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب الأخير بغانا.

وقرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين بعد خوض مباراة الذهاب أمام دريمز الغاني أمس الأحد، تجنبا لتعرضهم للإرهاق.

جدير بالذكر، أن الزمالك تعادل أمس الأحد، مع دريمز الغاني سلبيا دون أهداف، في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ويحتاج لتحقيق نتيجة إيجابية في العودة من أجل التأهل.

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