"كان ممكن تحصل مجزرة".. رئيس إنبي يكشف مفاجأة بطل دوري الناشئين وما حدث أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، تفاصيل أزمة بطولة دوري الناشئين مواليد 2003، واحتفال فريقه وأيضا فريق الأهلي بالتتويج باللقب أمس الأحد.

قال أيمن الشريعي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "إنبي بطل دوري 2003 بفارق 3 نقاط عن الأهلي، ووليد العطار وعامر حسين يعلمون ذلك جيدًا، والأهلي ولاعبيه يعلمون ذلك أيضًا، بالمناسبة لا يفرق معي إطلاقًا بطولة الدوري".

أكمل: "لولا أن إدارة الأهلي وإنبي منضبطين ويعرفون كيف يتحكمون في اللاعبين، كان من الممكن أن تحدث (مجزرة)، ولولا أن هذه المباراة مذاعة عبر بث مباشر، لم يعلم أحد شيئا عن هذه الأزمة".

أضاف: "أنا مسؤول عن كل كلامي، إنبي من أكثر الأندية المهتمة بقطاع الناشئين، لكني أتفاجأ بقرارات لم أصدقها، صُدر قرار منذ شهر ونصف علينا ضغط مباريات مواليد 2008 بسبب تجمع المنتخب وبعدها بـ 15 يومًا صُدر قرار بأنه سيتم تأجيل البطولة أسبوع بسبب البطولة الودية لمنتخب مصر رغم أنه بعيد تمامًا عن منتخب مصر، لماذا لم تؤجل بطولة الدوري مواليد 2009 و2003؟".

وأتم تصريحاته: "جواب اتحاد الكرة الذي أُرسل لي لا يملك أي حيادية، لأن الشكوى التي أرسلها إنبي كبيرة، وكان لابد أن يكون هناك قرار ورد واضح قبل مباراة الأهلي وإنبي".

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