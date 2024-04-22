نائب رئيس دريمز: الزمالك من أفضل أندية العالم.. وغانا كلها ستشجعنا أمامه

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب برنس عبدالحميد نائب رئيس نادي دريمز الغاني، عن سعادته بتعادل فريقه أمس الأحد مع الزمالك سلبيا في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي.

قال برنس عبدالحميد في تصريحات تلفزيونية: "بالتأكيد التعادل أمام الزمالك إنجاز كبير بالنسبة لنا، نحن نادٍ صغير وحديث العهد، وكنا نلعب على الكرة العالية، واستطعنا أن نغلق المساحات جيدًا وندافع بطريقة مميزة، لذلك خرجنا بهذه النتيجة".

أكمل: "استعداداتنا لمباراة العودة لن تختلف كثيرًا، سنلعب من أجل الفوز، ونحقق إنجازًا بالتأهل للمباراة النهائية".

أضاف: "نعلم أننا نلعب أمام نادٍ كبير، الزمالك فريق كبير ومعروف فهو الأفضل في أفريقيا، بل ربما من الأفضل في العالم، واللعب أمام فريق مثله يحفزنا ويمنحنا دوافع أكبر".

وأوضح: "الزمالك فريق كبير ولا يتأثر بالغيابات، ولديهم أكثر من لاعب في نفس المركز وبجودة عالية، أعتقد أن غانا كلها ستشجعنا أمام الزمالك، أتمنى أن تأتي جماهير كثيرة للمباراة من أجل مساندتنا".

وأتم تصريحاته: "سنواجه الزمالك يوم الأحد المقبل الساعة 4 عصرًا بتوقيت غانا، و6 مساءً بتوقيت مصر، ودرجة الحرارة ستكون عالية في هذا التوقيت".

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