"مش هتشمها وأحفادي هيكتسحوك".. مرتضى منصور يهاجم أيمن ممدوح عباس

محمد اسماعيل - القاهرة - زعم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، أن ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق هو من يدير النادي حاليا.

وقال مرتضى منصور، خلال تصريحات لموقع "الخليج 365" أمام المحكمة: "ممدوح عباس متحكم في النادي، ويتصرف كأنه هو رئيس النادي الفعلي، ومحاميه كمال شعيب هو من يحضر في الجلسات نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة الحاليين".

وأضاف: "بقول لأيمن ممدوح عباس نجل ممدوح عباس، مش هتشمها ولا هتييجي رئيس نادي أبدا، ده أحفادي أولاد أحمد مرتضى لو نزلوا قدامك في الانتخابات هيكتسحوك".

وأكمل: "حسين لبيب ترشح على انتخابات نادي الزمالك، وهو ليس عضوا من الأساس بالنادي، لذلك ترشحه باطل وهو ما أثبته حاليا، وقدم صورة من إيصال دفع الاشتراك وليس الأصل".

وأتم تصريحاته: "حسام المندوه الحسيني صدر حكم ضده يوم الانتخابات ببطلان ترشحه في الانتخابات، واستكمل الترشيح ونجح، ووجوده حاليا باطل، وتم الاستعانة بالألتراس خلال الانتخابات لإرهاب الأعضاء ومعظمهم خاف ينزل".

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