كولر يفاجئ عبد القادر قبل مواجهة الاهلي ضد مازيمبي

فاجأ السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، أحمد عبد القادر، نجم الأحمر قبل مواجهة مازيمبي الكونغولي.

وكان كولر قد أعاد أحمد عبد القادر، للمشاركة مع الاهلي في المباريات، بداية من مواجهة الزمالك، عندما دخل بديلًا واستطاع أن يسجل هدف الأحمر الوحيد في المباراة.

فيما شارك عبد القادر في التشكيل الأساسي لفريق الاهلي أمام مازيمبي الكونغولي، في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها التعادل السلبي دون أهداف.

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وقرر كولر أن يستمر في الدفع باللاعب في التشكيل الأساسي للقلعة الحمراء خلال مواجهة الإياب أمام مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الاهلي نظيره مازيمبي الكونغولي، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة الموافق التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.