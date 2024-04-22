زد يضرب الجونة بثلاثية في الدوري المصري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، في تحقيق الفوز أمام نظيره الجونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز نادي زد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره الجونة، في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

افتتح التهديف، بيتر زيلو موتوموسى، في الدقيقة 8 من صناعة أحمد عاطف قطة، فيما أحرز عبدالرحمن البانوبي الهدف الثاني في الدقيقة 22 من صناعة بيتر زيلو.

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وتمكن عبد الرحمن البانوبي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 34، لينتهي الشوط الأول بتقدم زد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ولم يشهد الشوط الثاني تسجيل أي أهداف، لينتهي اللقاء بفوز زد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد زد إلى 30 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد الجونة عند 25 نقطة محتلًا المركز السادس.