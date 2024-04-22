الامارات | العويس يحرز لقب الإمارات لقفز الحواجز.. والجنيبي بطلاً لكأس الاتحاد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز الفارس محمد أحمد العويس، لقب بطولة الإمارات لقفز الحواجز، فيما حصد الفارس سلطان محمد الجنيبي لقب بطولة كأس الاتحاد ضمن منافسات قفز الحواجر التي اختتمت أمس في أكاديمية بوذيب للفروسية، بعد 3 أيام من المنافسات التي أقيمت بتنظيم وإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ورعاية لونجين، ودعم مجلس أبوظبي الرياضي، وبلغ مجموع جوائزها 715 ألف درهم.

توج الفائزين، سلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وعبد الله النقبي مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الفروسية، ومحمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات والأنشطة في أكاديمية بوذيب للفروسية، وأحمد علي الجنيبي مدير البطولة.

وأقيمت بطولة الإمارات من منافستين، الأولى من جولة واحدة، والثانية من جولتين على حواجز بلغ ارتفاعها 150 سم، وتنافس على ألقابها 21 فارسا وبلغت جوائزها 300 ألف درهم.