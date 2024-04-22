مودريتش يرغب بالاستمرار مع ريال مدريد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعاد نجم الوسط الكرواتي لوكا مودريتش بريقه في أسبوع خيالي، قاد خلاله ريال مدريد للعبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، بعد إقصاء مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب، كما جعل (ميرينجي) على بعد خطوات من حسم لقب الدوري الإسباني

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية، أن لوكا مودريتش يريد الاستمرار لموسم جديد مع ريال مدريد، رغم ارتباطه بعقد مع الملكي حتى يونيو 2024، وأن اللاعب يقاتل ولا يستسلم من إكمال مسيرته التي تدخل عامها الـ11 في قلعة الريال.

ومر مودريتش بعدد من المواقف المثيرة مع ريال مدريد، خلال الموسم الحالي، كان أبرزها في جلوسه على مقاعد البدلاء أمام لايبزيج الألماني في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وبعدها بأيام رد لوكا بهدف رائع في شباك إشبيلية، نال تصفيقا حارا من جماهير البرنابيو.

ووضعت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» مودريتش ضمن قائمة تضم 13 صفقة عالمية على رادار دوري روشن السعودي، في الميركاتو الصيفي المقبل، فيما ارتبط اللاعب برغبة نادي النصر في التعاقد معه خلال الصيف الماضي، كما أشارت «ماركا» إلى تلقي مودريتش عرضا من الأهلي براتب قيمته 80 مليون يورو في الموسم، قبل أن يقرر البقاء مع ريال مدريد.