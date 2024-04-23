ملف رياضة الخليج 365.. تصريحات مرتضى منصور.. محادثة حكام الكلاسيكو.. وفوز الإنتر بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الإثنين، أبرزها هجوم مرتضى منصور على أيمن ممدوح عباس بالتصريحات، ومحادثة حكام الفيديو أثناء لقطة مباراة برشلونة والريال الجدلية، وفوز إنتر ميلان بالدوري الإيطالي.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الإثنين:

"مش هتشمها وأحفادي هيكتسحوك".. مرتضى منصور يهاجم أيمن ممدوح عباس

زعم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، أن ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق هو من يدير النادي حاليا..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ليس لدينا أي دليل".. الاتحاد الإسباني ينشر محادثة الحكام أثناء لقطة الكلاسيكو الجدلية

نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم مقطع فيديو يوضح المحادثة التي دارت بين حكم مباراة برشلونة وريال مدريد مع حكام تقنية الفيديو "VAR"..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد غياب 3 سنوات.. إنتر ميلان يتوج بلقب الدوري الإيطالي رقم 20

توج نادي إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي، بعد الفوز على إي سي ميلان بنتيجة 2-1 في الجولة 33 من الدوري..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بينهم السعيد.. زفاف لاعب الزمالك بحضور نجوم الفريق (صور)

احتفل لاعب خط وسط الزمالك، محمد أشرف روقا، بعقد قرانه اليوم الإثنين..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"ألقوا عليه سكينًا".. تفاصيل إصابة لاعب في رأسه بالدوري الكولومبي (فيديو)

شهدت مباراة أتلتيكو ناسيونال وميديلين في الجولة 18 من الدوري الكولومبي، حادث عنيف..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا