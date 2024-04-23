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يد الأهلي يواجه عنابة في بطولة كأس الكؤوس

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي اليوم الثلاثاء نظيره مع فريق أولمبيك عنابة الجزائري في ختام مباريات الدور الرئيسي من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

من المقرر أن تقام المباراة على صالة ميلود هدفي بمدينة وهران، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويسعى فريق رجال يد الأهلي للفوز بالمباراة لاستمرار سلسلة الانتصارات في البطولة.

وفاز الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي في المباراة الأولى على وفاق عين التوتة بنتيجة 36-31، قبل أن يحقق الفريق انتصاره على أمل سكيكدة بنتيجة 30-19، ثم الفوز على فريق بلدية ميلا في الدور الرئيسي من البطولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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