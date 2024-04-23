كييزا يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام لاتسيو

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام نظيره لاتسيو، ضمن منافسات نصف نهائي كأس إيطاليا لهذا الموسم 2023/2024.



ومن المتوقع أن يقود كييزا تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام لاتسيو، في المباراة التي يُتوقع أن تكون مثيرة على غرار مباريات الفريقين خلال الفترة الأخيرة.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام لاتسيو

حراسة المرمى: تشيزني.

الدفاع: فيدريكو جاتي، بريمير، دانيلو.

خط الوسط: فيليبس كوسيتش، ويستون ماك كيني، مانويل لوكاتيلي، ادريان رابيو، اندريوكومباسية.

خط الهجوم: دوسن فلاهوفيتش، فيدريكو كييزا



موعد مباراة لاتسبو ويوفنتوس بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

من المقرر انطلاق مباراة لاتسيو أمام يوفنتوس في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في المباراة التي يُتوقع أن تكون مثيرة وحماسية.

وتُذاع مواجهة لاتسيو ويوفنتوس عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقة منذ عدة سنوات ماضية.