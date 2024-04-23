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لاعب الزمالك السابق: "أشجع الأهلي ضد الأبيض بسبب ابنتي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أحمد نادر السيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، تشجيعه للأول في مباريات كرة السلة سيدات، لوجود ابنته تمارا في الفريق.

وقال نادر السيد في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "أشجع الأهلي ضد الزمالك في السلة، بسبب ابنتي تمارا لاعبة الفريق الأول لكرة السلة، وفي القدم أشجع الزمالك ضد الأهلي، وبحضر لابنتي جميع المباريات داخل وخارج مصر".

وأَضاف: "تمارا لاعبة صغيرة في السن وجيدة جدا، وشرف لنا وجودها في الأهلي أفضل فريق سلة في القارة، والعامري فاروق كان متحمسا لوجودها في الفريق، وأنا أحترم الأهلي والأشخاص الموجودة به، وهذا لا يقلل من انتمائي للزمالك".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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