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أزمة هدف لامين يامال تورط برشلونة

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ياسر رشاد - القاهرة - تورط نادي في واقعة التي أثارت الجدل في مباراة الكلاسيكو الماضية أمام ضمن منافسات .

وخسر برشلونة أمام ريال مدريد بنتيجة 3-2 يوم الأحد الماضي على ملعب سانتياجو بيرنابيو في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني.

شهدت المباراة جدل في الدقيقة 28 بعد ركلة ركنية لصالح برشلونة عبر لامين يامال بلمسة واحدة أبعدها الحارس أندري لونين بصعوبة، وسط شكوك حول عبور الكرة خط المرمى.

وطالب لاعبو برشلونة بإحتساب الهدف لكن قرر الحكم إيقاف المباراة عدة دقائق انتظارا لقرار حكم الفيديو، والتي أكدت عدم عبور الكرة بكامل محيطها، ليقرر الحكم بعدها استكمال اللعب.

وقدم نادي برشلونة شكوى بعد مباراة الكلاسيكو من عدم وجود تكنولوجيا خط المرمى والتي تسمى بـ عين الصقر في الدوري الإسباني.

وسبق لـ ريال مدريد التصويت لتطبيق تقنية "عين الصقر" في الدوري الإسباني، بينما لم يمنح برشلونة صوته حول ضرورة تطبيق هذه التقنية محليا، وهو القرار الذي تم اعتماده من المسابقة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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