تدخل عاجل من كولر في ملف التجديد لـ معلول

تدخل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في ملف التجديد للدولي التونسي علي معلول، المدافع الأيسر للفريق الأحمر.

وجاء طلب كولر من إدارة المارد الأحمر بقيادة محمود الخطيب ضرورة التجديد لمعلول لكونه أحد العناصر الأساسية في الفريق، خاصة وأنه لا يوجد له بديل في مركزه.

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وكان ملف التجديد لعلي معلول قد توقف في الفترة الأخيرة بسبب رغبة إدارة الأحمر في التجديد لموسم واحد فقط، مع تخفيض راتبه، فيما يرفض الدولي التونسي تخفيض راتبه والتجديد لموسمين، خاصة وأنه العقد الأخير له في مسيرته الكروية.

ويملك الدولي التونسي علي معلول عدة عروض خليجية للرحيل عن النادي الاهلي بنهاية الموسم الجاري، حيث ينتهي تعاقده مع الفريق الأحمر.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي الجمعة المقبلة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأحمر مع نظيره مازيمبي من دون أهداف في مباراة الذهاب لنصف النهائي، حيث يسعى الأحمر للفوز في المباراة المقبلة من أجل التأهل للمباراة النهائية من البطولة.