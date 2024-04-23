فقره بدنيه للاعبى الزمالك على هامش المران

ياسر رشاد - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية خاصة خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

وتولى جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة بجانب فقرة بالكرة، من أجل تجهيز اللاعبين بدنياً للمباراة المقبلة أمام بطل غانا.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء، بعدما حصل اللاعبون على راحة بالأمس من التدريبات الجماعية.

وكان الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي باستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.