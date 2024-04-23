إصابة جديدة تضرب الزمالك قبل مباراة دريمز في الكونفدرالية

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن إصابة جديدة قبل مباراة دريمز الغاني في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد فريق الزمالك لملاقاة نظيره دريمز الغاني في إياب نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل على ستاد بابا يارا الرياضي في غانا.

وقال طبيب الأبيض في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: “محمد صبحي حارس مرمى الفريق يعاني من إصابة بمزق في العضلة الضامة”.

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وأوضح رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك: “أن الحارس تحامل على نفسه وتواجد على مقاعد البدلاء خلال مباراة دريمز الغاني السابقة في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية من أجل مصلحة الفريق.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره دريمز الغاني سلبيًا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.