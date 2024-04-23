اخبار الرياضه

تشكيل الهلال أمام العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن خورخي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي ، تشكيل لاعبيه في مواجهة العين الإماراتي ، التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة الرياض ، في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.
 

ويمثل الهلال في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني
الوسط: نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري
الهجوم: ميشايل، مالكوم، الشهري.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين ، والذي أقيم الأسبوع الماضي ، قد انتهى لصالح الفريق السعودي بالتفوق برباعية مقابل هدفين.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا