تشكيل الهلال أمام العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن خورخي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي ، تشكيل لاعبيه في مواجهة العين الإماراتي ، التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض ، في إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.



ويمثل الهلال في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني

الوسط: نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري

الهجوم: ميشايل، مالكوم، الشهري.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين ، والذي أقيم الأسبوع الماضي ، قد انتهى لصالح الفريق السعودي بالتفوق برباعية مقابل هدفين.