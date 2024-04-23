لاعب مفاجأة.. بديل ماني في تشكيل النصر ضد الخليج

يجهز لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مفاجأة خلال مواجهة الخليج، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين، لتعويض غياب ساديو ماني.

ويتولى البرتغالي فيتور سيفيرينو، مساعد مدرب فريق النصر، مهمة الإشراف على الفريق في الوقت الحالي بسبب تعرض كاسترو لوعكة صحية.

وأكدت صحيفة الرياضية أن لويس كاسترو أوصى بالاعتماد على عبد العزيز العليوة، الجناح الأيسر، ليكون بديلًا عن السنغالي ساديو ماني.

اقرأ أيضًا.. ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز المصري على فاركو

ويغيب ساديو ماني عن المشاركة مع النصر أمام الخليج، بسبب إيقافه بداعي تراكم البطاقات.

ويلتقي النصر نظيره الخليج، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم السبت الموافق 27 أبريل الجاري.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 68 نقطة.