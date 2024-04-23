سالم الدوسري يحقق رقمًا تاريخيًا مع الهلال في دوري أبطال آسيا

حقق سالم الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي رقمًا تاريخيًا بعد هدفه في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتمكن الدوسري من تسجيل الهدف الثاني لصالح فريق الهلال في شباك العين خلال المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، في الدقيقة 51.

وبات الدوسري أكثر لاعب سعودي سجل أهداف في الأدوار الإقصائية في تاريخ دوري أبطال آسيا برصيد 16 هدف.

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وسجل نجم الهلال 23 هدفًا لصالح الهلال في البطولة الآسيوية، ويليه ياسر القحطاني برصيد 18 هدفا.

كما عادل نجم الزعيم رقم يوسف الثنيان التاريخي برصيد 65 هدفًا، كأكثر لاعب سعودي سجل بقميص الهلال.

وكان الشوط الأول من مباراة الهلال ضد نظيره العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية الرياض.

وسجل روبن نيفيز الهدف الأول لفريق الزعيم في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، فيما تعادل العين بهدف في الدقيقة 12 من عمر المباراة.