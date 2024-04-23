ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز المصري على فاركو

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، في تحقيق الفوز أمام نظيره فاركو، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وفاز المصري بهدفين مقابل هدف أمام نظيره فاركو، سجلهما ميدو جابر في الدقيقة 4 من ركلة جزاء، ومحمد الشامي في الدقيقة 54.

فيما شهد اليوم أيضًا، فوز سموحة بأربعة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره بلدية المحلة، لحساب الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا.. التعاون السعودي يكشف حقيقة رغبته في ضم إمام عاشور وزيزو

ورفع المصري رصيده إلى 31 نقطة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما ارتفع رصيد 25 نقطة محتلًا المركز السابع.

وجاء ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- بيراميدز برصيد 32 نقطة

2- المصري 31 نقطة

3- زد 30

4- إنبي 29

5- الاتحاد السكندري 29

6- مودرن فيوتشر 25

7- سموحة 25

8- الجونة 25

9- سيراميكا كليوباترا 24

10- طلائع الجيش 24

11- الأهلي 21

12- الزمالك 21

13- الإسماعيلي 19

14- بلدية المحلة 19

15- البنك الاهلي 18

16- فاركو 12

17- المقاولون العرب 12

18- الداخلية 11