رأفت محمد: نعد جماهير العهد بتقديم كل شئ لحصد اللقب الآسيوي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رأفت محمد المدير الفني لفريق العهد اللبناني على استحقاق فريقه للتاهل إلى نهائي كأس الإتحاد الآسيوي بعد تتويجه بطلاً لمنطقة غرب آسيا.

وتوج العهد بطلاً لمنطقة غرب آسيا بعد تعادله أمام منافسه النهضة العماني في مباراة الإياب بنتيجة 2-2 بعد فوزه ذهاباً بهدف نظيف.

وقال رأفت محمد المدير الفني لفريق العهد في تصريحات عقب نهاية المباراة: " الحمدالله رب العالمين على التأهل، هاردلاك لفريق النهضة فريق قوي ولديه إمكانيات كبيرة ".

وأكمل: " قدمنا مباراة لُعبت على جزئيات صغيرة ووصولنا الى النهائي بفضل الله، مبروك لجمهور العهد هذا الانجاز، نعدهم بأن نُقدم الافضل لحصد لقب البطولة ".