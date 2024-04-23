"ع الدوغرى "..مدير ستاد الاسكندرية يتسبب فى أزمة رياضية

ياسر رشاد - القاهرة - تسبب مدير ستاد الاسكندرية فى أزمة رياضية اليوم من قبل موعد مباراة سموحة وبلدية المحلة بساعتين وحتى الان الامر الذى أدى الى تأجيل المباراة لمدة نصف ساعة وتوقيع غرامات على الفرقتين نتيجة لعدم متابعته لمهام عمله

بدأت الازمة عندما تغافل اللواء هشام لطفى مدير ستاد الاسكندرية متابعة الفاكس المرسل لشركة الكهرباء لعدم فصل التيار الكهربائي وقت المباراة وبالتالى لم يتابع رد شركة الكهرباء ولم يخطر إتحاد الكرة بالموقف لتبدأ الازمة حيث أن التيار الكهربائي يتم فصله لمدة ساعتين فى محيط ستاد الاسكندرية من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثالثة وموعد المباراة فى الرابعة مساءا ولأن مدير ستاد الاسكندريةً ليس رياضى وغير ملم بظروف استعداد المبارايات ظن ان ساعة كافية من الثالثة الى الرابعة حتى يجهز اللاعبين للمباراة وهو مالا يحدث فى مبارايات البلاى ستيشن او الدورات الرمضانية ..!

وبالطبع عندما وصل لاعبوا فريقى سموحة وبلدية المحلة فى تمام الساعة الثانية ظهرا فوجئوا بأن غرف خلع الملابس الكائنة تحت الارض ظلام دامس بلا إضاءة وبلا مياة وبلا تكييف خاصة وان درجة الحرارة اليوم تعد ال٣٧ درجة مئوية مما أضطروا لوضع اغراضهم على ضؤ تليفوناتهم المحمولة حيث كان من المقرر ان يقوموا بعمل إحماء بالملعب لمدة ساعة وساعة أخرى للاستعداد بغرف خلع الملابس وهو ما أستحال حدوثه

وعندما تم البحث عن مدير الاستاد لحل الازمة وقتها لم يكن موجودا بالاستاد ولكنه كان بإدارة تنشيط السياحة فى الشارع المجاور لاستاد الاسكندرية حيث يجمع بين مهمتين عمل ..!

ولم ينقذ الموقف سوى الكابتن عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على منطقة الاسكندرية لكرة القدم حيث قام بعمل إتصالات مكوكية لتأجيل المباراة نصف ساعة عن موعدها بعدما أخطر شبكة قنوات on sport حيث لها حق بث المباراة وبالفعل وافقت على تأجيل موعد بث المباراة نصف ساعة كحد أقصى

ومن المثير للدهشة ان تغافل مدير ستاد الاسكندرية عن متابعة الكهرباء وعدم إخطار اتحاد الكرة بالموقف وعدم تقديره لتجهيزات الفرق قبل المبارايات تسبب فى تغريم فرقتى سموحة والبلدية إيجار ستاد وكهرباء زيادة نصف ساعة ..!

يذكر أن اللواء هشام لطفى قد تسلم مهام عمله بستاد الاسكندرية منذ ٣ شهور تقريبا ولم تكن لديه اى سابقة أعمال رياضية من قبل .

فى الوقت نفسه نجد أن أزمة اليوم لم تكن الازمة الاولى لمدير ستاد الاسكندرية بل فور توليه مهمته تعرض لموجة من الانتقادات عندما طرح على الصفحة الرسمية لاستاد اسكندرية خطة تنمية موارد الاستاد بطرح المركز الاعلامى للايجار فى الساعة ب١٠٠ جنيه شاملة المكان والانترنت واجهزة الكمبيوتر والاضاءة وكافة الخدمات على طريقة عادل امام والحسابة بتحسب مما جعلة يحذف المنشور ويتراجع عن الفكرة الكوميدية ..!