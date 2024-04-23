محمد عسران: الأهلي يسير على طريق البطولات

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد عسران، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي إن الفريق يسير بخطوات واثقة على طريق البطولات، بعد أن تمكن من الفوز بلقب بطولة إفريقيا التي أقيمت في مقر الجزيرة.
وأوضح عسران: مباراة مولودية بوسالم كانت مباراة مهمة للغاية في نهاية مشوار المنافسة على اللقب، خاصة أن الفريق قبلها التقى مع النصر الليبي المرشح للقب، مؤكدًا أن الأهلي حقق البطولة عن جدارة واستحقاق.
وأضاف أن الجهاز الفني واللاعبين استعدوا جيدًا لتلك البطولة، وكان الهدف الرئيسي هو التتويج بها والتأهل إلى بطولة العالم للأندية.
وشدد على أن الأهلي فرض سيطرته على المنافسين في البطولة، إذ تمكن من الفوز في كل المباريات بنتيجة 3/0، وهو ما يعكس الشخصية القوية التي ساعدت في حصد اللقب.