محمد عسران: الأهلي يسير على طريق البطولات

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد عسران، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي إن الفريق يسير بخطوات واثقة على طريق البطولات، بعد أن ‏تمكن من الفوز بلقب بطولة إفريقيا التي أقيمت في مقر الجزيرة.‏

وأوضح عسران: مباراة مولودية بوسالم كانت مباراة مهمة للغاية في نهاية مشوار المنافسة على اللقب، خاصة أن الفريق قبلها ‏التقى مع النصر الليبي المرشح للقب، مؤكدًا أن الأهلي حقق البطولة عن جدارة واستحقاق‎.‎

وأضاف أن الجهاز الفني واللاعبين استعدوا جيدًا لتلك البطولة، وكان الهدف الرئيسي هو التتويج بها والتأهل إلى بطولة العالم ‏للأندية‎.‎

وشدد على أن الأهلي فرض سيطرته على المنافسين في البطولة، إذ تمكن من الفوز في كل المباريات بنتيجة 3/0، وهو ما يعكس ‏الشخصية القوية التي ساعدت في حصد اللقب.‏