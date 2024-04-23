يوفنتوس يتأهل على حساب لاتسيو إلى نهائي كأس إيطاليا

تأهل فريق يوفنتوس على حساب نظيره لاتسيو، إلى نهائي كأس إيطاليا، بعد الخسارة في مباراة إياب نصف النهائي بنتيجة 2-1 اليوم الثلاثاء.

وأقيمت المباراة على ملعب “أورساتو” معقل لاتسيو.

وكانت قد انتهت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز يوفنتوس بنتيجة 2-0، وانتهت الإياب بفوز لاتسيو 2-1، ليبقى مجموع المباراتين 3-2 لـ السيدة العجوز ويصعد لنهائي كأس إيطاليا.

أقرأ أيضًا.. آرسنال يقسو على تشيلسي بخماسية ويعزز صدارته لـ الدوري الإنجليزي

وسجل هدفي لاتسيو اللاعب كاستيلانوس في الدقيقة 12، 48، بينما قلص الفارق لـ يوفنتوس ميليك في الدقيقة 83.

تشكيل يوفنتوس اليوم

الحارس الأساسي: ماتيا بيرين.

الدفاع: دانيلو- جيلسون بريمر- أليكس ساندرو.

وسط الميدان: أندريا كامبياسو- مكيني- مانويل لوكاتيلي- أدريان رابيو- فيليب كوستيتش.

الهجوم: فيديريكو كييزا- دوشان فلاهوفيتش.

تشكيل لاتسيو اليوم

حراسة المرمى: مانداس.

خط الدفاع: رومانيولي- كاسالي- ماريو جيلا.

خط الوسط: السعيد هيساج- ماتيو جيندوزي- كاتالدي- آدم ماروسيتش.

خط الهجوم: فيليبي أنديرسون- لويس ألبيرتو- كاستيلانوس.