أول تعليق من مدرب العين الإماراتي بعد إقصاء الهلال

ياسر رشاد - القاهرة - عبر المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني لفريق العين الإماراتي، عن سعادته بعبور فريقه لنهائي بطولة دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي.

وفاز فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي، على ضيفه العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في مباراة إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أسيا.

وبرغم الفوز الذي حققه الهلال السعودي، لكنه لم يكن كافيا للعبور لنهائي بطولة دوري أبطال آسيا، خاصة وأن لقاء الذهاب قد حسمع العين الإماراتي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال الأرجنتيني هيرنان كريسبو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، بالمؤتمر الصحفي الذي عقد عقب المباراة: “نشكر فريق العين وكل من يعمل به، وأنا سعيد بكوني أعمل بهذا النادي العظيم”.

وأضاف: “نحن نحترم أنفسنا ونحترم فريق خصم، الذي يعد الفريق الرائد في دولته وأيضاً في البطولة.. وواجهنا خصم لعب بأداء رائع وهجوم جيد”.

وستقام مباراة نهائي دوري أبطال آسيا يوم 11 مايو المقبل ذهابًا، على أن تقام مباراة الإياب يوم 25 من الشهر ذاته.

وتحدد طرف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد فوز العين على الهلال في الدور نصف النهائي، فيما ينتظر الفايز من مباراة أولسان هيونداي ضد يوكوهاما