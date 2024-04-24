موعد مباراة طلائع الجيش وانبي في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق طلائع الجيش نظيره إنبى باستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

موعد مباراة طلائع الجيش وانبي والقنوات الناقلة



ومن المقرر أن تنطلق مباراة طلائع الجيش وانبي في الرابعة عصر اليوم الأربعاء، فيما تذاع المواجهة المنتظرة عبر شبكة قنوات أون تايم سبوتس يشكل حصري.

ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه النيجيري جودوين شيكا أوكوار في مباراة انبى المقبلة بالدوري بعد انتهاء الإيقاف.

وحصل جودوين على الإنذار الثالث في مباراة بيراميدز التي انتهت بالتعادل السلبى ليغيب عن مباراة فريقه مع البنك الاهلى التي فاز بها الطلائع بهدف دون رد.



فيما يغيب خالد سطوحى عن قائمة الطلائع الليلة بسبب الإيقاف حيث حصل على الإنذار الثالث في مباراة البنك الاهلى الأخيرة.

ويحتل الطلائع المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة، حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفًا وتلقت شباكه 12 هدفا.

بينما يحتل فريق إنبى المركز الثالث في ترتيب جدول دورى nile برصيد 29 نقطة بعد أن خاض 18 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مثلها وسجل لاعبوه 21 هدفًا واستقبلت شباك الفريق البترولى 16 هدفا.

وتعادل فريقا إنبى والداخلية سلبيًا في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء الماضى على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة دورى nile هذا الموسم.