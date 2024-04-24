التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش وإنبي

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة الشوط الأول من مباراة طلائع الجيش وإنبي، الماقمة حاليًا باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الطلائع المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 24 نقطة بعدما لعب 16 مباراة، حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفا.

في المقابل يحتل الفريق البترولى المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بعد أن خاض 18 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 5 لقاءات وخسر مثلهم.

تشكيل إنبي لمواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى: بودي سمير

الدفاع: محمد حامد - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة - علي فوزي

الوسط: أحمد العجوز - مودي ناصر - مصطفى دويدار

وسط الهجوم: محمد حمدي - أحمد نادر حواش - رفيق كابو

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمي: محمد شعبان

الدفاع : أحمد عبد الرحمن زولا - محمد دياب - عمرو طارق - أحمد متعب

الوسط: حميد ماو - يسري وحيد - فريد شوقي

الهجوم : يسري وحيد - بول جوليوس - موسى دياوارا