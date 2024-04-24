ضربة قوية لـ مانشستر سيتي قبل مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

تلقّى مانشستر سيتي ضربة قوية، بعد تأكد غياب نجمه عن مواجهة مضيفه برايتون، الخميس، في الجولة الـ 29، المؤجلة من الدوري الإنجليزي.

وأعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، غياب المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، هدّاف الدوري الإنجليزي، عن مواجهة برايتون، بسبب الإصابة.

وكان هالاند، قد غاب عن فوز فريقه على تشلسي 1-0 السبت على ملعب ويمبلي في نصف نهائي الكأس بسبب إصابة عضلية تعرض لها خلال مواجهة ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقال جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي للمبارا: “هالاند غير جاهز لمباراة الغد، بينما فودين وستونز جاهزان”.

وأضاف: “إصابة النرويجي ليست مشكلة كبيرة، لكن غير مسموح له باللعب في هذه المباراة “.

ويتصدّر المهاجم إيرلينج هالاند، جدول ترتيب هدّافي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، بالتساوي مع كول بالمر مهاجم تشلسي (20 هدفا).

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، برصيد 73 نقطة، خلف المتصدر أرسنال صاحب الـ 77 نقطة، علمًا بأن السيتي لديه مباراتين مؤجلتين.